Pedro Lazio, gli obiettivi dello spagnolo per questa stagione di Serie A: le ultime sull’ex Barcellona

Pedro Lazio. Lo spagnolo vuole vincere qualche trofeo con la maglia dei capitolini! Le ultime sull’ex attraccante del Barcellona

Nonostante la grande esperienza accumulata in una carriera da gran giocatore, Pedro, fresco di rinnovo con la Lazio, è determinato a vincere un altro trofeo nel Belpaese. Stando infatti a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’ex Barcellona ha messo nel mirino anche la Coppa Italia, per chiudere la carriera in bellezza.

Si parla anche di un possibile ed eventuale ottavo di finale contro il Milan, per i giocatori l’obiettivo è alla portata, grazie all’esperienza del giocatore e alla fiducia di Sarri.