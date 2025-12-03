Pedro, Lazio Milan ultimo sogno in biancoceleste dello spagnolo! La Coppa Italia come eredità prima dell’addio a fine stagione dell’attaccante

Pedro, Lazio Milan ultimo sogno in biancoceleste! L’attaccante spagnolo vuole chiudere il suo percorso con l’unico trofeo a disposizione

Il conto alla rovescia è iniziato. Pedro, attaccante spagnolo classe 1987, ha già annunciato a fine ottobre che lascerà la Lazio al termine della stagione e che il ritiro dal calcio giocato non è più un’ipotesi lontana. Ma prima di chiudere un percorso straordinario, il campione nato a Tenerife ha un ultimo, grande obiettivo: alzare la Coppa Italia con la maglia biancoceleste.

Per il fuoriclasse ex Barcellona, che in carriera ha vinto praticamente tutto, sarebbe il 27° titolo personale. Nella sua bacheca figurano 22 trofei con il Barcellona, segnati da Champions League, Liga e Mondiali per club; 3 con il Chelsea, tra Premier League ed Europa League; e 2 con la Nazionale spagnola, con il Mondiale 2010 e l’Europeo 2012. In Italia, però, manca ancora un successo: un vuoto che Pedro vorrebbe colmare prima del saluto finale.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, l’esterno offensivo ha vissuto con profonda delusione l’eliminazione della scorsa stagione ai quarti di Europa League contro il Bodo/Glimt, quando la Lazio di Marco Baroni sembrava vicina al colpo grosso. Pedro pensava che proprio quella potesse essere l’occasione per chiudere il cerchio, con un trionfo europeo e la qualificazione in Champions League a suggellare il suo percorso romano.

Quest’anno, però, lo scenario è cambiato. Con l’arrivo di Maurizio Sarri, tecnico che predilige un sistema di gioco più rigido e strutturato, l’attaccante ha trovato meno spazio e fatica a inserirsi in un contesto più fisico e verticale rispetto alle sue caratteristiche. Nonostante questo, la Coppa Italia rappresenta per lui una grande opportunità: un torneo che offre margini di rotazione e nel quale Sarri potrebbe affidarsi alla sua esperienza nei momenti chiave.

Pedro non vuole lasciare Roma senza un’ultima emozione forte, senza chiudere quel cerchio che oggi è ancora apertissimo. La Coppa Italia diventa così più di un trofeo: diventa il suo saluto, il suo epilogo ideale, il suo ultimo sogno biancoceleste.

