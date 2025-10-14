Pedro Lazio, l'intervista: «Avrei voluto finire la carriera al Barcellona. Mourinho e Guardiola? Entrambi vincitori. Con il Manchester United...»

Pedro Lazio, le parole del biancoceleste: «Avrei voluto finire la carriera al Barcellona, Luis Enrique onesto con me. Mourinho e Guardiola? Vincitori»

In un’intervista concessa a fourfourtwo.com, Pedro è tornato a ripercorrere i momenti del suo passaggio dal Barcellona al Chelsea nell’estate 2015. L’attuale attaccante della Lazio ha rivelato come, in quella fase, fosse molto concreto anche l’interesse del Manchester United, che però alla fine decise di non affondare il colpo, lasciando via libera ai Blues per concludere l’operazione. Le sue parole:

PAROLE – «Ho parlato con Luis Enrique quella stagione. Era il Barcellona dI Messi, Neymar e Luis Suarez – e non era facile trovare spazio. L’allenatore è stato onesto con me, mi ha detto che non avrei giocato molto e che la cosa migliore per me, era andare via. Il Barcellona significava tutto per me e mi sarebbe piaciuto finire la carriera lì, ma ci sono momenti nella vita che bisogna affrontare con coraggio, e ho deciso di intraprendere un altro progetto. Con il passare del tempo, non rimpiango le esperienze vissute»

TRASFERIMENTO – «Non so cosa sia successo, l’accordo con il Manchester United era quasi chiuso. Ci hanno messo troppo tempo a decidere, la stagione stava per iniziare e non volevo aspettare più. Ho anche giocato la Supercoppa Europea con il Barcellona, dove ho segnato il gol vittoria. Anche il PSG era interessato a me, poi è arrivato il Chelsea. Fabregas ha fatto da intermediario, Mourinho mi ha chiamato e mi ha detto che erano disposti a offrire di più dello United. È lì che ho scelto di andare a Londra, visto che lo United non ha deciso»

MOURINHO-GUARDIOLA – «Mourinho e Guardiola? Entrambi vincitori, ma sono allenatori diversi. Ognuno ha le proprie idee e il modo di motivare i giocatori. Mi è piaciuto imparare da Mourinho, che mi ha dato l’opportunità di giocare in Premier , il campionato più competitivo che ci sia. La mia prima stagione in Inghilterra è stata dura».

