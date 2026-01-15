Pedraza Lazio, visite mediche effettuate in Spagna! Gli ultimi aggiornamenti

Pedraza Lazio, arrivano degli aggiornamenti sull’affare che sta tenendo banco in casa biancoceleste! Il giocatore ha svolto le visite mediche nella penisola iberica

Il mercato continua a offrire sviluppi interessanti, soprattutto sul fronte dei terzini in casa Lazio. Nelle ultime ore è emerso un retroscena significativo su Alfonso Pedraza, svelato dal giornalista Alfredo Pedullà sui propri social. Un’operazione già impostata, definita nei dettagli principali, ma che difficilmente verrà anticipata a gennaio per una serie di fattori ben precisi.

La Lazio, infatti, ha già mosso passi concreti per il terzino sinistro spagnolo classe 1996, ma la tempistica dell’affare resta vincolata a incastri di mercato complessi e a decisioni che coinvolgono anche altri club.

Perché l’operazione non si chiude a gennaio

Secondo quanto riportato dal giornalista, al momento non sono stati affrontati discorsi per anticipare l’operazione già nella finestra di gennaio. Il primo motivo è legato alla situazione di Nuno Tavares, che potrebbe partire solo in caso di accordi definitivi con il Besiktas.

Il club turco, infatti, deve ancora raggiungere tutti gli accordi necessari per chiudere l’eventuale trasferimento. Senza questa uscita, la Lazio non intende forzare l’ingresso anticipato di Pedraza, mantenendo equilibrio numerico e gestionale sulle corsie difensive.

A questo si aggiunge un altro elemento chiave: il Villarreal non ha intenzione di discutere l’operazione in queste ore, preferendo rimandare ogni discorso più avanti, probabilmente in vista della prossima stagione!

Visite mediche già fatte: accordi definitivi

Il retroscena più rilevante riguarda però lo stato dell’operazione. Pedraza ha già svolto le visite mediche con la Lazio in Spagna. Un passaggio tutt’altro che secondario, che conferma come l’affare sia totalmente impostato e che tutti i passaggi burocratici siano stati completati.

Questo significa che la Lazio e il giocatore hanno già raggiunto accordi totali e definitivi, sia dal punto di vista contrattuale sia per quanto riguarda l’intesa di massima tra i club. Resta soltanto da definire il momento giusto per formalizzare il trasferimento.

