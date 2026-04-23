Patric a LSC: «Tutti abbiamo conquistato questa finale con merito! La Lazio è una famiglia»

Patric, giocatore della Lazio, ha parlato nel post partita della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta

Patric, giocatore della Lazio, ha parlato nel post partita della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni rilasciate a Lazio Style Channel:

SPIRITO DI SQUADRA – «La squadra ha fatto qualcosa di eccezionale. In gare secche come queste può capitare di commettere qualche errore dal punto di vista tecnico, ma non deve mai mancare lo spirito. Per mentalità, sacrificio e valore umano, tutti abbiamo conquistato questa finale con pieno merito. La reazione è stata quella giusta e, nonostante una stagione complicata, il gruppo non ha mai smesso di crederci».

MOTTA – «Motta in allenamento, soprattutto al mattino, ne aveva già neutralizzati parecchi. È un ragazzo davvero eccezionale e mi ha colpito molto, soprattutto per la serenità con cui affronta le partite: una qualità tutt’altro che scontata alla sua età».

LAZIO – «La Lazio è fatta così: una squadra che sa soffrire, ma che riesce a stringersi compatta e a portare a casa il risultato. Mi auguro davvero che questo gruppo e i tifosi possano vivere la gioia della vittoria. Adesso bisogna recuperare energie e preparare nel migliore dei modi la finale, con l’obiettivo di alzare la coppa. Noi abbiamo qualcosa di unico, qualcosa che altre squadre forse non possiedono: il cuore, il legame con questa città e il peso speciale di questi colori. Per tutto quello che abbiamo affrontato, ce lo meritiamo. Anch’io ho vissuto momenti complicati, ma proprio per questo so bene quanto la Lazio sia diversa: non è soltanto una squadra, è una famiglia. E spero davvero di riuscire a vincere questa finale».

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