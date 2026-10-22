Pasqualin esalta Gattuso e svela il segreto del primato: «Si vede che la squadra lotta anche per lui»

Claudio Pasqualin promuove senza esitazioni il lavoro di Gennaro Gattuso: l’operatore di mercato sottolinea la qualità del gioco e il rapporto tra il tecnico e lo spogliatoio

La Lazio continua a raccogliere consensi grazie allo straordinario avvio di stagione sotto la guida di Gennaro Gattuso. I biancocelesti hanno conquistato la vetta della classifica di Serie A, dimostrando di poter competere con le principali protagoniste del campionato. Un rendimento che non è passato inosservato nemmeno agli addetti ai lavori, sempre più attenti alla crescita della formazione capitolina.

Tra coloro che hanno voluto esprimere il proprio apprezzamento figura Claudio Pasqualin, noto operatore di mercato, presidente di AvvocatiCalcio e presidente onorario di Conference403. Intervistato da TMW, Pasqualin ha analizzato il momento particolarmente positivo della squadra allenata da Gattuso, soffermandosi soprattutto sull’impatto dell’allenatore e sul rapporto costruito con i suoi calciatori.

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Pasqualin applaude Gattuso: le parole sul tecnico biancoceleste

Nel corso dell’intervista, Pasqualin ha evidenziato quanto la personalità di Gattuso stia incidendo sul rendimento della Lazio. L’allenatore è riuscito a trasmettere alla squadra la propria mentalità, creando un ambiente caratterizzato da determinazione e spirito di sacrificio.

«Se la sta giocando alla grande. La sua determinazione è ben nota. Sì è visto l’intervento di Buffon come a dire: ho scelto bene. Questa Lazio gioca bene, ha elementi di valore. È una squadra che vuole bene a Rino e lotta anche per lui».

Uno dei passaggi più significativi dell’intervento di Pasqualin riguarda proprio il legame tra Gattuso e lo spogliatoio biancoceleste. Secondo l’operatore di mercato, infatti, i calciatori non si limitano a seguire le indicazioni tattiche dell’allenatore, ma dimostrano anche un forte coinvolgimento nei confronti del proprio tecnico.

Un aspetto che può rappresentare un valore aggiunto nel corso di una stagione lunga e impegnativa. La capacità di costruire un gruppo compatto, pronto a sostenersi anche nei momenti più complicati, è fondamentale per mantenere continuità di rendimento.