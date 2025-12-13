 Parma Lazio, c'è Patric titolare: non accadeva da un anno!
Connect with us

News

Parma Lazio, c’è Patric titolare: non accadeva da praticamente un anno! Il dato che sorprende i tifosi biancocelesti: è lui il sostituto di Gila per la sfida odierna

Published

44 minuti ago

on

By

gila
Db Torino 19/10/2024 - campionato di calcio serie A / Juventus-Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Patric-Mario Gila

Parma Lazio, c’è Patric titolare per la squalifica di Gila: non accadeva da praticamente un anno! Il dato che stupisce i tifosi biancocelesti

È iniziato Parma Lazio e nell’undici scelto da Maurizio Sarri spicca una novità importante: il ritorno da titolare di Patric. Il difensore spagnolo, rimasto a lungo ai box dopo l’infortunio e la successiva operazione, ritrova il campo dal primo minuto a distanza di circa un anno, complice anche la squalifica di Mario Gila rimediata nella sfida contro il Bologna.

L’ultima presenza dall’inizio di Patric risaliva infatti al 16 dicembre 2024. Da allora un percorso complicato, fatto di stop, recuperi e lavoro a Formello per tornare pienamente a disposizione. Quella di oggi rappresenta la sua prima da titolare nella nuova stagione, oltre che una chance significativa per dimostrare affidabilità e continuità.

Lo spagnolo, difensore duttile e prezioso per la costruzione dal basso, spera ora di riconquistare la fiducia del tecnico toscano e aumentare il proprio minutaggio. Finora, infatti, aveva collezionato appena 19 minuti complessivi. Il match del Tardini può segnare un nuovo punto di partenza nel suo percorso in biancoceleste.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.