Parma Lazio Primavera termina 0-0: pareggio a reti bianche per i biancocelesti di Punzi, il tabellino della gara

Parma Lazio Primavera finisce 0-0: biancocelesti di Punzi fermati sul pari, il tabellino del match di campionato
La Lazio Primavera torna da Parma con un pareggio per 0-0, conquistando un punto prezioso al termine di una gara complicata. I biancocelesti hanno sofferto a lungo la pressione dei padroni di casa, ma sono riusciti a mantenere la porta inviolata.
La squadra di Punzi, pur attraversando momenti di evidente difficoltà, ha mostrato grande carattere, respingendo le numerose iniziative offensive del Parma. Nel finale, la Lazio ha anche sfiorato il colpo grosso con una clamorosa occasione non sfruttata da Serra.
Con questo risultato, i biancocelesti allungano a quattro la serie di risultati utili consecutivi e salgono a 19 punti dopo 17 giornate, confermando una crescita costante nel percorso stagionale.
NOTA CLUB – PARMA U20-LAZIO U20 0-0
PARMA U20: Astaldi; Pajsar, Tigani (67` Mengoni), Cardinali, Plicco (46` Balduzzi), Drobnic, Conde, Konatè, Marchesi, Avramescu (80` Vranici), Semedo (67` Ciardi).
A disp.: Casentini, Coulibaly, Castaldo, Diop, Diallo, Opoku, Chimezie.
All.: Nicola Corrent
LAZIO U20: Pannozzo; Ciucci, Battisti (68` Marinaj), Bordon (68` Pernaselci), Santagostino, Cuzzarella (90`+3` Curzi), Sulejmani (81` Calvani), Bordoni, Serra (90`+3` Milillo), Munoz, Ferrari.
A disp.: Bosi, Trifelli, Canali, Pinelli, Iorio, Morelli.
All.: Francesco Punzi
Arbitro: Silvia Gasperotti (sez. Rovereto)
Assistenti: Carlo De Luca – Gianluca Scardovi
NOTE. Ammoniti: 25` Plicco (P), 43` Santagostino (L), 59` Konatè (P), 77` Mengoni (P), 90`3` Cuzzarella (L)
Recupero: 1` pt, 4` st.
Primavera 1 | XVII giornata
Sabato 20 dicembre 2025, ore 11:00
C.S. Parma Calcio – Mutti Training Center, Collecchio (PR)
