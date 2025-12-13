Parma Lazio, Noslin entra nella storia della Serie A: è la seconda volta che succede una cosa simile nel nostro campionato

Parma Lazio entra nella storia: il gol di Noslin fa impazzire i biancocelesti. Il giocatore dei biancocelesti ha scritto una pagina importante del nostro campionato

La sfida Parma Lazio si è trasformata in una notte indimenticabile per i tifosi biancocelesti, grazie a un gol destinato a rimanere scolpito nella storia della Serie A. La rete decisiva di Tijjani Noslin ha regalato tre punti pesantissimi alla squadra capitolina, scatenando l’entusiasmo dei sostenitori e consolidando il momento positivo della formazione guidata da Marco Baroni.

Il successo maturato al termine di Parma Lazio non è stato solo fondamentale per la classifica, ma ha assunto un valore simbolico straordinario. Il gol dell’attaccante olandese è arrivato infatti in una situazione limite: la Lazio era in doppia inferiorità numerica, costretta a difendersi in 9 contro 11 contro un Parma alla ricerca del pareggio. Proprio per questo motivo, la rete di Noslin è entrata di diritto negli annali del calcio italiano.

Dal punto di vista statistico, Parma Lazio rappresenta appena il secondo caso nella storia della Serie A in cui una squadra riesce a vincere una partita segnando il gol decisivo pur trovandosi con due uomini in meno rispetto agli avversari. Un evento rarissimo, che sottolinea l’impresa compiuta dalla Lazio in una serata carica di tensione e sacrificio.

L’unico precedente simile risale al 2017, quando il Milan riuscì a superare il Bologna nonostante due espulsioni. In quella circostanza fu Mario Pasalic a decidere l’incontro, con Alessio Romagnoli – oggi leader della difesa laziale – presente in campo tra le fila rossonere. Un curioso intreccio storico che rende ancora più affascinante il parallelismo con quanto accaduto in Parma Lazio.

Esiste però un altro episodio che merita di essere ricordato, seppur senza una vittoria finale. Nel 2018, il Cagliari riuscì a strappare un pareggio clamoroso contro la Roma grazie a un gol di Marco Sau al 95’, anche in quel caso giocando in doppia inferiorità numerica. Una rimonta che, come in Parma Lazio, dimostrò quanto il cuore e la determinazione possano sovvertire ogni pronostico.

Tornando all’attualità, il successo ottenuto in Parma Lazio dà ulteriore slancio alla stagione dei biancocelesti. Oltre ai tre punti, la squadra porta a casa una vittoria dal peso emotivo enorme, capace di rafforzare il gruppo e alimentare le ambizioni per il prosieguo del campionato. Una partita che difficilmente verrà dimenticata.