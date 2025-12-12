 Parma Lazio, Cuesta: «Dobbiamo dare continuità ai risultati. I biancocelesti sono una buona squadra. Su Sarri dico una cosa...»
Parma Lazio, Cuesta: «Dobbiamo dare continuità ai risultati. I biancocelesti sono una buona squadra. Su Sarri dico una cosa…»

Parma Lazio, Cuesta in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro i biancocelesti. Le dichiarazioni del tecnico dei Ducali

Giornata di vigilia in casa Parma. Carlos Cuesta in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro la Lazio.

PARTITA «Il nostro focus è quello di essere mentalizzati sulla partita. Vogliamo consolidare quanto fatto e ciò significa conquistare punti».

SARRI «Da lui ho imparato molto. Ha una identità chiara e precisa e vincente. Affrontiamo la partita con umiltà e con la voglia di portare a casa i tre punti».

INDISPONIBILI «Siamo gli stessi della volta scorsa più Troilo. Speriamo di poter recuperare a breve Circati. La formazione la vediamo domani. La continuità per me sta nei principi e non sicuramente negli uomini».

LAZIO «Li rispettiamo. Sono una squadra di livello, ma noi abbiamo qualità e i tifosi che ci spingono. Da loro mi attendo tanto palleggio e inserimenti».

