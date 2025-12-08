Parma, caso Oristanio in vista della Lazio? Il trequartista crociato entra in campo al 75′, ma esce prima della fine della partita! Ecco cosa è successo

Parma, caso Oristanio in vista della Lazio? Il trequartista entra al 75′, ma viene richiamato in panchina prima della fine del match. L’episodio

Entra ed esce nel giro di pochi minuti Gaetano Oristanio, protagonista di un episodio curioso — e inevitabilmente discusso — nella gara del Parma contro il Pisa. Il trequartista classe 2002, ex Venezia, è subentrato al minuto 75 ma è stato richiamato dopo soli quindici minuti dal tecnico Cuesta, che ha scelto di inserire Lovik per blindare il risultato nel finale.

La decisione non è stata affatto gradita dal giocatore: Oristanio, visibilmente contrariato, ha raggiunto di corsa la panchina senza rivolgere alcun saluto all’allenatore. Una reazione istintiva, figlia della frustrazione del momento.

Le prime sensazioni, però, parlano di un caso destinato a rientrare immediatamente. L’ambiente crociato non ritiene che l’episodio possa creare fratture interne o generare ulteriori tensioni: si punta a voltare pagina già nelle prossime ore.

Il Parma, che ha conquistato punti importanti, si prepara ora alla prossima sfida di campionato, in cui ospiterà la Lazio di Maurizio Sarri, reduce dal pareggio contro il Bologna all’Olimpico. Una gara che metterà alla prova le ambizioni dei crociati e offrirà a Oristanio la chance di tornare protagonista sul campo.