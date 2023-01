Zanetti: «Abbiamo fatto una piccola impresa, Lazio superiore a noi tecnicamente»

Paolo Zanetti, tecnico dell’Empoli, ha analizzato il pareggio ottenuto contro l’Empoli all’Olimpico: le sue dichiarazioni

Intervistato da DAZN, Paolo Zanetti ha parlato al termine di Lazio-Empoli:

PARTITA – «Il pari nasce dalla voglia di non mollare mai. Oggi incontravamo una squadra fortissima che ci ha messo in grande difficoltà. Tuttavia le partite finiscono al 95°, la differenza tecnica si è vista ma dal punto di vista mentale siamo stati incredibili. Questi sono punti guadagnati, sia oggi oggi che a Udine. Ora abbiamo uno scontro diretto dove dobbiamo consolidare i due pareggi».

ERRORI DEL PASSATO – «A fine primo tempo ho ricordato ai ragazzi quello che era successo con la Juve. Bisogna sempre stare dentro alla gara, poi possono arrivare queste imprese insperate. Anche i cambi ci hanno dato molto e hanno messo in difficoltà la Lazio in una partita che si era messa subito male. Abbiamo fatto tesoro degli errori del passato, quindi bene così».

MERCATO – «Io alla società ho semplicemente chiesto di mantenere la totalità del gruppo, poi se si potrà migliorare ci proveremo. Abbiamo preso due calciatori importanti come Marin e Grassi che stanno studiando da play ma stanno crescendo. Siamo molto solidi in alcune situazioni pur avendo poco palleggio. Non è detto che con un play pure faremmo più punti, sta a me adattare i calciatori. Esultanza? Vengo da un calcio genuino, in quei momenti è giusto anche lasciarsi andare».