Pancaro esalta Gattuso: «Gli avevo detto che sarebbe stato complicato, ma Rino è già nella storia della Lazio»

L’ex Lazio Giuseppe Pancaro ha analizzato lo straordinario avvio di stagione della squadra di Gennaro Gattuso, raccontando anche un confronto avuto con l’allenatore

L’entusiasmo attorno alla Lazio continua a crescere dopo un inizio di campionato che ha acceso le ambizioni dei tifosi biancocelesti. Tra coloro che stanno seguendo con particolare attenzione il percorso della formazione capitolina c’è anche Giuseppe Pancaro. Intervistato ai microfoni di milanchannel, l’ex calciatore ha dedicato una parte del suo intervento proprio alla squadra allenata da Gennaro Gattuso.

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Il retroscena sul colloquio con Gattuso prima dell’avventura biancoceleste

Uno degli aspetti più interessanti dell’intervista riguarda il confronto avvenuto tra Pancaro e Gattuso prima dell’inizio della stagione. L’ex difensore ha infatti raccontato di aver parlato con l’allenatore, mettendolo al corrente delle difficoltà che avrebbe potuto incontrare nella Capitale.

Nonostante le preoccupazioni manifestate, Pancaro avrebbe trovato un Gattuso estremamente motivato e pronto ad affrontare una sfida particolarmente impegnativa. Proprio questa determinazione rappresenterebbe, secondo l’ex calciatore, uno degli elementi fondamentali per spiegare i risultati ottenuti dalla Lazio nelle prime giornate di campionato.

«Ovviamente sono contentissimo per Lazio e sono contento anche per Rino. Avevamo avuto modo di sentirci prima che cominciasse questa avventura. Gli ho spiegato quello che gli attendeva e nonostante gli avessi manifestato le difficoltà che avrebbe incontrato a causa della situazione che ultimamente si era creata nella Lazio l’ho visto fin da subito molto motivato e questa sua determinazione è il motivo principale di questo grande inizio di stagione. Un inizio mai fatto nella storia della Lazio, motivo per cui Rino è già nella storia della Lazio. Sta tornando a rendere felici i tifosi biancocelesti e per questo non posso che essere contento per lui».

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Le parole di Pancaro evidenziano quanto il lavoro di Gattuso venga apprezzato anche da chi ha vissuto direttamente l’ambiente biancoceleste. L’ex terzino ha voluto attribuire un ruolo centrale alla personalità dell’allenatore, capace di affrontare una situazione inizialmente complicata senza perdere fiducia nelle proprie possibilità.

Un riconoscimento importante per Gattuso, chiamato adesso a dare continuità a quanto costruito in questo avvio di stagione. Le aspettative sono inevitabilmente aumentate, ma il giudizio di Pancaro è già estremamente positivo: il tecnico, grazie ai risultati iniziali, avrebbe scritto una pagina significativa della storia biancoceleste.