Pancaro svela a sorpresa: «Io avrei voluto finire la mia carriera alla Lazio, non sarei mai andato via. Poi per una serie di circostanze…»

Pancaro non dimentica il legame con i colori biancocelesti: «Io avrei voluto finire la mia carriera alla Lazio, non sarei mai andato via»

L’ex terzino della Lazio e del Milan Giuseppe Pancaro è intervenuto come ospite nel podcast My Turnover su YouTube, dove ha ripercorso i momenti della sua carriera vissuti al Milan dopo l’esperienza con la Lazio. Ecco un estratto delle sue parole:

PAROLE «Faccio una premessa: io avrei voluto finire la mia carriera alla Lazio, non sarei mai andato via dalla Lazio. Quindi non sarei neanche andato al Milan. Poi per una serie di circostanze sono dovuto andare via e oggi dico per fortuna che ho avuto la possibilità di conoscere quel mondo Milan. Veramente una società gioiello, funzionava tutto perfettamente».

MILAN «Ho trovato un gruppo di giocatori straordinari con cui ho legato subito, un allenatore straordinario come Ancelotti con il quale ho creato un bellissimo rapporto. Nel non voler andare via dalla Lazio poi sono stato fortunato nell’andare al Milan e vivere quel Milan lì per due anni».

