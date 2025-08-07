Pallone d'Oro 2025, la situazione attuale per quanto riguarda le migliori squadre dell'anno - Lazio News 24

Pallone d’Oro 2025: ufficializzate le nomination per il miglior club dell’anno

L’attesa per il Pallone d’Oro 2025 cresce di giorno in giorno, e France Football continua a svelare, poco alla volta, tutte le categorie in lizza per i riconoscimenti più prestigiosi del calcio mondiale. Tra questi spicca il premio per il Men’s Club of the Year, assegnato alla squadra che più di tutte ha brillato nell’ultima stagione, per risultati sportivi, impatto globale e visione a lungo termine.

Attraverso i canali social ufficiali del Pallone d’Oro 2025, sono stati annunciati i cinque club finalisti per il titolo di miglior club al mondo. Ecco le squadre in corsa:

Barcellona (Spagna)

(Spagna) Botafogo (Brasile)

(Brasile) Chelsea (Inghilterra)

(Inghilterra) Liverpool (Inghilterra)

(Inghilterra) Paris Saint-Germain (Francia)

La nomination del Barcellona conferma il ritorno ai vertici del club catalano, protagonista di una stagione importante che lo ha visto vincere la Liga e tornare tra le grandi d’Europa. Sotto la guida del tecnico tedesco Hansi Flick, i blaugrana hanno dato prova di grande solidità e talento emergente.

A sorprendere maggiormente, però, è l’inserimento del Botafogo, club brasiliano che ha dominato la scena sudamericana nella stagione appena conclusa. La presenza tra i candidati al Pallone d’Oro 2025 testimonia il valore crescente del calcio sudamericano e la capacità delle squadre brasiliane di competere ai massimi livelli.

Doppia rappresentanza per la Premier League, con due club inglesi tra i finalisti. Il Chelsea ha conquistato la Conference League e ha ottenuto il titolo al Mondiale per Club, segnando una svolta netta nel suo progetto sportivo. Il Liverpool, invece, ha vinto la Premier, confermandosi una delle squadre più spettacolari e costanti d’Europa.

Infine, non poteva mancare il Paris Saint-Germain, fresco campione d’Europa grazie al trionfo in Champions League. Il club parigino, guidato da Luis Enrique, ha raccolto successi sia in patria che a livello internazionale, guadagnandosi di diritto un posto tra i migliori.

Il vincitore del premio sarà annunciato durante la cerimonia ufficiale del Pallone d’Oro 2025, che si svolgerà come sempre a Parigi. Oltre ai calciatori, anche i club avranno il loro momento di gloria in una serata che celebra il meglio del calcio mondiale