Palladino: «Abbiamo messo in difficoltà la Lazio, orgoglioso della squadra»

Raffaele Palladino ha parlato nel post partita di Lazio-Monza. Queste le dichiarazioni del tecnico dei brianzoli.

COMPLIMENTI ALLA SQUADRA – «Ho fatto i complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto un primo tempo incredibile. Nel secondo tempo sapevamo che potevamo abbassarci un attimo anche perchè la Lazio ha messo forze fresche. Sono dispiaciuto per il gol subito, abbiamo preso un uno-due su una situazione dove di solito non sbagliamo. Sono però soddisfatto, la strada è quella giusta per fare un grande campionato».

GARA – «Abbiamo fatto una partita di aggressività. Siamo una squadra costruita per fare calcio, quindi ci viene facile. Oggi c’erano stati tanti cambi ma tutti hanno fatto una buona partita, Siamo una grande famiglia. Portiamo a casa poco rispetto a quanto prodotto ma ora dobbiamo azzerare e pensare alla Salernitana».

ULTIMO PASSAGGIO – «Nell’ultimo passaggio siamo mancati, il calcio è fatto di qualità e scelte finali. Però dobbiamo pensare positivo, ci lavoreremo tantissimo ma voglio portare la squadra negli ultimi 25 metri poi contano le loro qualità. Siamo comunque felici della prestazione e miglioreremo sicuramente».

POCHI GOL – «I numeri dicono che segniamo poco, una media di 1.3 a partita. Però possiamo migliorare sicuramente, oggi però abbiamo affrontato una squadra che era la miglior difesa. Dobbiamo dare anche merito agli avversari. Oggi non posso dire nulla alla squadra».

Palladino a DAZN

PARTITA – «C’è grande rammarico, abbiamo fatto una grandissima partita. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, abbiamo avuto grande personalità perché venire all’Olimpico e metterla in difficoltà non è da tutti. Dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto. La Lazio nel secondo tempo ha messo dentro forze fresche, ce lo aspettavamo, e abbiamo preso gol. Abbiamo dato tutto e siamo super soddisfatti. Mi è piaciuta tantissimo la prestazione nonostante i tanti cambi, tutti hanno aiutato la squadra».

Il tecnico in conferenza stampa

Partiamo dal presupposto che la Lazio è una grande squadra, lo sapevamo. Mi è piaciuta l’intensità, ho visto una squadra forte nel primo tempo anche se con errori, Sarri nel secondo ha messo forze fresche e carica agonistica, abbiamo sofferto in qualche momento e abbiamo preso un gol evitabile. Ma chi non viene all’Olimpico senza soffrire? Comunque non posso rimproverare nulla, c’è rammarico, ma vediamo il bicchiere mezzo pieno: questa è la strada giusta. Il gol annullato ci ha dato dispiacere perchè era stata fatta una grande azione, corale. La reazione c’è stata anche se con ritardo, ma la squadra ha dato tanto, i giocatori erano stanchi e ci è mancato il pizzico di agonismo da mettere la Lazio nell’angolino negli ultimi minuti. Tutti però hanno fatto una grande partita, segno di grande gruppo».