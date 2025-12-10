Pagliuca spiega: «Ravaglia decisivo. La Lazio meritava anche di vincere, veniva da un buon momento ed ha giocato bene. Pari prezioso per il Bologna»

Pagliuca, ex portiere della Nazionale, ha analizzato il pareggio tra Bologna e Lazio spiegando i meriti dei biancocelesti

Intervenuto ai microfoni di Radio Nettuno Bologna Uno, l’ex portiere della Nazionale e simbolo del calcio anni ’90 Gianluca Pagliuca ha commentato il pareggio tra Bologna e Lazio, soffermandosi in particolare sulla prova del portiere rossoblù Federico Ravaglia, autore di interventi determinanti che hanno mantenuto in equilibrio il match.

SU RAVAGLIA – «Ravaglia è stato molto bravo, gli faccio i complimenti perché ha salvato il pareggio facendo più di una parata importante. La Lazio non avrebbe rubato in caso di vittoria, è un pareggio che mi tengo stretto. Non era facile, la Lazio veniva da un buon momento e ha giocato bene»

SUL MOMENTO DEL BOLOGNA – «Il Bologna invece ha qualche problemino, ma è un punto che fa classifica e che lascia la squadra al 5° posto. Non è stato un Bologna brillante, certo, ma la stagione è lunga e quando non riesci a vincere, cerca almeno di non perdere. Il gruppo c’è»

LEGGI ANCHE – Formello Lazio: infortunati, diffidati, formazioni | Lazio News 24