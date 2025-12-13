News
Pagelle Parma Lazio, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A valida per la 15a giornata
Pagelle Parma Lazio, ecco i TOP e FLOP della sfida del Tardini, valida per la 15a giornata del campionato di Serie A, in campo alle 18
Impresa della Lazio al Tardini, dove i biancocelesti superano il Parma nella 15ª giornata di Serie A nonostante una doppia inferiorità numerica. A decidere la sfida è la rete di Tijjani Noslin, che regala tre punti di enorme valore alla squadra di Maurizio Sarri, capace di stringere i denti e difendere il risultato fino all’ultimo secondo.
La partita si sviluppa su binari di grande equilibrio, anche dopo le espulsioni di Mattia Zaccagni e Toma Basic, che complicano ulteriormente il piano gara della Lazio. I biancocelesti, però, non rinunciano a pressare e a credere nel colpo, trovando la giocata decisiva proprio grazie all’ingresso di Noslin. L’attaccante olandese, entrato dalla panchina, si rende protagonista di un’azione di grande intensità: pressione su Valenti, recupero del pallone e conclusione vincente che sblocca il match.
Nel finale il Parma prova l’assalto, sfruttando la superiorità numerica. Le occasioni più nitide capitano sui piedi di Estevez, fermato da un grande intervento di Provedel, e su Pellegrino, che tenta una spettacolare rovesciata senza però trovare lo specchio della porta. La Lazio soffre, ma resiste, portando a casa una vittoria di carattere e sacrificio.
Una prova di squadra che merita di essere analizzata nel dettaglio. Di seguito le nostre pagelle ai protagonisti di Parma–Lazio, tra eroi silenziosi, scelte decisive dalla panchina e una solidità difensiva che ha fatto la differenza.
PAGELLE PARMA LAZIO
PARMA (4-2-3-1): Corvi 6; Britschgi 5.5, Delprato 5 (45′ Troilo 5.5), Valenti 4.5, Valeri 6.5; Bernabé 5.5, Estevez 5.5, Keita 5 (86′ Djuric sv); Benedyczak 5, Oristanio 5 (69′ Ondrejka 5); Pellegrino 6.
LAZIO (4-3-3): Provedel 6.5; Marusic 6, Patric 5.5 (68′ Provstgaard 5.5), Romagnoli 5.5, Pellegrini 5.5; Guendouzi 6, Cataldi 5.5 (88′ Vecino), Basic 5; Cancellieri 5.5 (68′ Dele-Bashiru 5.5), Castellanos 5 (68′ Noslin 6.5), Zaccagni 4.5.
