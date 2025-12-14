Pagelle Parma Lazio, il giudizio dei quotidiani: Provedel e Noslin decisivi, Cataldi trascinatore dei biancocelesti! Ecco le valutazioni del match

Dopo il pareggio interno contro il Bologna, la Lazio ritrova il successo espugnando il Tardini nella sfida contro il Parma, valida per la 15ª giornata di Serie A. Un risultato di enorme peso specifico, non solo per la classifica, ma soprattutto per come è maturato: i biancocelesti di Maurizio Sarri hanno resistito e colpito nonostante la doppia inferiorità numerica, arrivata dopo le espulsioni di Mattia Zaccagni e Toma Basic.

A decidere il match è stato Tijjani Noslin, subentrato dalla panchina e autore del gol vittoria con una giocata di grande determinazione. Ma il successo porta anche la firma di Ivan Provedel, decisivo con almeno una parata nel finale, e di un centrocampo che ha saputo sacrificarsi oltre ogni limite. Non a caso, insieme a Noslin, spiccano nelle pagelle anche Danilo Cataldi e Luca Pellegrini, tra i più continui e affidabili.

Le valutazioni dei principali quotidiani sportivi confermano una lettura comune: Provedel è stato uno dei migliori in assoluto, Cataldi il faro del centrocampo, Pellegrini una garanzia sulla corsia sinistra. Consensi larghi anche per Sarri, premiato per la gestione della gara in condizioni di emergenza. Bocciature invece per Basic e Zaccagni, le cui espulsioni hanno complicato una partita già delicata.

CORRIERE DELLO SPORT – Provedel 7.5, Marusic 7, Patric 6.5 (dal 25′ st Provstgaard 7), Romagnoli 7.5, Pellegrini 7.5, Guendouzi 7, Cataldi 8 (dal 44′ st Vecino SV), Basic 5, Cancellieri 6 (dal 25′ st Dele-Bashiru 6.5), Castellanos 5 (dal 25′ st Noslin 8), Zaccagni 5. All. Sarri 8.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Provedel 7, Marusic 6, Patric 6 (dal 25′ st Provstgaard 6.5), Romagnoli 6, Pellegrini 7, Guendouzi 6.5, Cataldi 7.5 (dal 44′ st Vecino SV), Basic 4, Cancellieri 6 (dal 25′ st Dele-Bashiru 6), Castellanos 6 (dal 25′ st Noslin 7), Zaccagni 5. All. Sarri 7.

LA REPUBBLICA – Provedel 7.5, Marusic 7, Patric 6.5 (dal 25′ st Provstgaard 7), Romagnoli 7, Pellegrini 7, Guendouzi 6.5, Cataldi 7.5 (dal 44′ st Vecino SV), Basic 5, Cancellieri 5.5 (dal 25′ st Dele-Bashiru 6), Castellanos 5.5 (dal 25′ st Noslin 8), Zaccagni 5. All. Sarri 7.5.

CORRIERE DELLA SERA – Provedel 7, Marusic 7, Patric 6 (dal 25′ st Provstgaard 6.5), Romagnoli 7, Pellegrini 7, Guendouzi 6.5, Cataldi 7.5 (dal 44′ st Vecino SV), Basic 5, Cancellieri 6 (dal 25′ st Dele-Bashiru 6.5), Castellanos 5.5 (dal 25′ st Noslin 7.5), Zaccagni 5. All. Sarri 7.

IL MESSAGGERO – Provedel 8, Marusic 7, Patric 6.5 (dal 25′ st Provstgaard 6.5), Romagnoli 7.5, Pellegrini 7, Guendouzi 7, Cataldi 7.5 (dal 44′ st Vecino SV), Basic 5.5, Cancellieri 6 (dal 25′ st Dele-Bashiru 6.5), Castellanos 4.5 (dal 25′ st Noslin 8), Zaccagni 5. All. Sarri 8.