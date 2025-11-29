 Pagelle Milan Lazio, ecco i TOP e FLOP della sfida
Pagelle Milan Lazio, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A valida per la tredicesima giornata

Mg Genova 29/09/2025 - campionato di calcio serie A / Genoa-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Mattia Zaccagni

Pagelle Milan Lazio, ecco i TOP e FLOP della sfida andata in scena dalle 20.45 al San Siro e valida per la tredicesima giornata di Serie A

La Lazio esce sconfitta 1-0 dal San Siro contro il Milan, con un gol decisivo di Leao nella ripresa. I biancocelesti hanno disputato un buon primo tempo, mantenendo il Milan sotto pressione e creando qualche occasione. Tuttavia, dopo il gol del portoghese al 60′, la Lazio ha faticato a reagire, cedendo psicologicamente e non riuscendo a concretizzare le poche opportunità rimaste.

Il match è stato segnato anche dalle polemiche per un presunto rigore non assegnato alla Lazio al 94′, quando un tocco di mano di Pavlovic in area non è stato sanzionato dall’arbitro Collu. Nonostante le proteste dei biancocelesti, la decisione ha alimentato la frustrazione, ma la squadra di Sarri dovrà ripartire dalla prestazione del primo tempo, cercando di migliorare la reazione nei momenti cruciali delle partite.

PAGELLE MILAN LAZIO

MILAN (3-5-2): Maignan 6.5; Tomori 6.5, Gabbia 6, Pavlovic 6; Saelemaekers 5.5, Fofana 6 (65′ Loftus-Cheek 6), Modric 5.5, Rabiot 5.5, Bartesaghi 6; Nkunku 5.5 (82′ Ricci sv), Leao 6.5.

LAZIO (4-3-3): Provedel 5.5; Marusic 5, Gila 6, Romagnoli 6, Pellegrini 6 (85′ Tavares sv); Guendouzi 5.5, Vecino 5.5 (62′ Dele-Bashiru 6), Basic 6 (85′ Noslin sv); Isaksen 6 (70′ Pedro 6), Dia 5.5 (62′ Castellanos 6), Zaccagni 6.5. 

