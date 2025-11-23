 Pagelle di Lazio Lecce, ecco i TOP e FLOP della sfida
Pagelle di Lazio Lecce, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A

3 ore ago

Guendouzi
Guendouzi

Pagelle di Lazio Lecce: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A dell’Olimpico, andata in scena dalle 18

La Lazio supera il Lecce per 2-0 nella dodicesima giornata di Serie A grazie alle reti di Mattéo Guendouzi e Noslin, conquistando tre punti fondamentali che rilanciano la corsa biancoceleste in classifica. La squadra di Maurizio Sarri sale così al settimo posto, agganciando il Como a quota 18 punti e portandosi a -2 dalla Juventus, continuando a rimanere pienamente in lotta per le posizioni europee.

Il successo contro i salentini certifica un dato significativo: si tratta della terza vittoria consecutiva in casa senza subire reti, a conferma della solidità difensiva ritrovata tra le mura dell’Olimpico. Un trend che diventa ancor più importante osservando le ultime sette gare stagionali: in sei occasioni la Lazio non ha concesso gol agli avversari, dimostrando una crescita costante nella fase di non possesso.

PAGELLE LAZIO LECCE

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Pellegrini 6, Gila 6 (dal 87′ Patric sv), Romagnoli 6, Marusic 6.5; Guendouzi 7.5, Cataldi 6 (dal 45′ Vecino 6), Basic 7; Isaksen 7 (dal 82′ Pedro sv), Dia 6 (dal 87′ Noslin 6.5), Zaccagni 7.

LECCE (4-2-3-1): Falcone 6.5; Danilo Veiga 5.5, Gaspar 6, Tiago Gabriel 6, Gallo 5.5; Ramadani 6, Coulibaly 6; Tete Morente 5.5, Berisha 5.5 (dal 45′ Banda 6), Sottil 6.5 (dal 63′ Pierotti 6); Camarda 5.5 (dal 45′ Stulic 5.5).

