Tiene conto e banco la questione dei pagamenti Irpef, con la Lazio che ha versato la prima rata: i dettagli

Tiene conto e banco la questione dei pagamenti Irpef, con la Lazio che ha versato la prima rata.

Come sottolineato da Il Tempo, dei 38 milioni spalmati in cinque anni, grazie alla cosiddetta manovra salva calxcio, fortemente voluta da Lotito, il club biancoceleste ha ‘pagato i 2 milioni in scadenza il 29 di dicembre.