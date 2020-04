Serie A, Onofri: «Campionato falsato, ma va portato a termine»

L’ex difensore Claudio Onofri ha detto la sua riguardo la Serie A e la necessità della sua ripresa per dei verdetti veritieri

Il futuro della Serie A è ancora incerto. In questi giorni si stanno facendo molte ipotesi sui possibili risvolti che potrebbe prendere il campionato, anche se la volontà di tutti è quella di ripartire.

Anche Claudio Onofri crede che ricominciare a giocare sia l’opzione più giusta e ai microfoni di Lazio Style Radio ha detto: «Speriamo che la soluzione al particolare momento che stiamo vivendo possa essere la migliore possibile. Il primo pensiero è legato al lato sanitario: l’auspicio è che il calcio possa ripartire quanto prima. Anche lo sport può rappresentare una medicina contro il Coronavirus, ovviamente dal punto di vista psicologico. Lo svolgimento del campionato è una condicio sine qua non per riprendere, al fine di poter ottenere i risultati più veritieri possibile. Che il campionato sia falsato è oggettivo, però la cosa migliore è trovare il modo per far si che tale impatto possa essere il minore possibile».