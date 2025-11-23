 On This Day Lazio Perugia 3-1: il ricordo torna al 2003
On This Day Lazio Perugia 3-1: il ricordo dei biancocelesti torna al 2003 quando la formazione di Mancini batté la squdra di Cosmi all'Olimpico

4 ore ago

mancini lazio juventus

On This Day, Lazio Perugia 3-1: il ricordo dei biancocelesti sul proprio sito ufficiale torna al 2003 quando ad allenare la squadra c’era Mancini

La Lazio ha riportato alla memoria, attraverso i propri canali ufficiali, una partita dal grande valore emotivo e sportivo: Lazio Perugia 3-1, disputata il 23 novembre 2003 allo Stadio Olimpico. Un incontro che si aprì con un momento di forte commozione: prima del fischio d’inizio venne osservato un minuto di raccoglimento in onore delle vittime dell’attentato di Nassirya, avvenuto pochi giorni prima.

Sul campo la squadra di Roberto Mancini, tecnico biancoceleste dotato di grande personalità e qualità tattica, trovò il vantaggio nel pieno recupero del primo tempo. Al 47’ fu Sérgio Conceição, centrocampista portoghese di grande corsa e grinta, a firmare l’1-0 che chiuse la prima frazione.

Nella ripresa il Perugia allenato da Serse Cosmi riuscì a rimettere la gara in equilibrio grazie alla rete di Fabio Grosso al minuto 62, riportando il risultato sull’1-1. La partita sembrava avviarsi verso un pareggio, ma la Lazio riuscì a cambiare l’inerzia nel finale con una reazione veemente.

All’87’ fu Bernardo Corradi, centravanti forte fisicamente e bravissimo nel gioco aereo, a riportare avanti i biancocelesti. A chiudere definitivamente i conti ci pensò Simone Inzaghi, attaccante rapido e opportunista, siglando al 94’ il gol del 3-1 che consegnò i tre punti alla squadra capitolina.

Questa la formazione della Lazio in quel pomeriggio all’Olimpico:
Peruzzi; Oddo, Stam (46’ Negro), Mihajlovic, Favalli; Sérgio Conceição, Dabo (57’ Giannichedda), Liverani, Stankovic (90’ Albertini); Corradi, Simone Inzaghi.
Allenatore: Roberto Mancini.

Una vittoria costruita con carattere, qualità e determinazione, ricordata oggi come una delle rimonte più significative di quella stagione.

A 22 anni da quel match, oggi la Lazio si appresta a scendere in campo contro il Lecce, ancora all’Olimpico, in una sfida importantissima per la stagione biancoceleste.

