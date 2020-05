On this day, la Lazio condanna il Foggia alla Serie B

On this day, è il 28 maggio 1995 e la Lazio batte il Foggia 1-0 grazie al gol realizzato da Signori. Pugliesi matematicamente retrocessi

Foggia-Lazio 33^ giornata di Serie A. I biancocelesti devono vincere per confermare il secondo posto in classifica, mentre per i padroni di casa una sconfitta significherebbe retrocessione in Serie B.

La squadra di Zeman è svogliata e sembra non voler punire il Foggia. Tuttavia, al 36’ del primo tempo, l’episodio che cambia al match: punizione al limite dell’area per gli ospiti e siluro di Signori che finisce sotto all’incrocio. Con il minimo sforzo la Lazio è avanti. Il Foggia non ha le forze per recuperare e non può far altro che arrendersi al proprio destino: è retrocessione in Serie B.