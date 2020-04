Lazio, Oddo: «Segnare nel derby da capitano ti rimane dentro»

L’ex capitano della Lazio in serata ha parlato del suo passato in biancoceleste, insieme a Gianluca Di Marzio

Quando giochi con la maglia della Lazio per 5 anni arrivando ad indossare anche la fascia da capitano, difficilmente dimenticherai quei momenti. Massimo Oddo ricorda ancora perfettamente tutto ed, insieme a Gianluca Di Marzio in una live su Instagram, ha detto:

«Quel derby di dicembre 2006 rimane per sempre. Segnare in una partita così con la fascia di capitano al braccio è qualcosa che ti rimane dentro per sempre. Ho vinto con Ancelotti, sono cresciuto con Delio Rossi ma tutti mi hanno insegnato qualcosa dal primo all’ultimo».