Oddi: «Serve chiarezza dalla società, i rinnovi pesano sulla serenità della squadra. Situazione complicata anche per questo motivo»

L’ex calciatore della Lazio, Giancarlo Oddi, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare il momento attuale della squadra biancoceleste, soffermandosi sulle incertezze legate al mercato, ai rinnovi contrattuali e alle prospettive future del club.

Le sue riflessioni toccano temi delicati, che in queste settimane stanno influenzando l’ambiente e l’equilibrio interno al gruppo.

Oddi ha aperto il suo intervento concentrandosi sulla risposta della squadra agli ultimi impegni e sulla professionalità mostrata nonostante le difficoltà: «La Lazio come squadra sta dando quello che può dare. Si sta dando da fare per dare una mano alla società, poi è chiaro che alcune situazioni sono brutte perché creano dei problemi. Ci sono diversi giocatori che dovrebbero rinnovare il contratto e questo può creare dei problemi».

Secondo l’ex difensore, la questione dei contratti in scadenza rappresenta un nodo cruciale per il presente e per il futuro. L’incertezza, unita al recente blocco del mercato, rischia di complicare ulteriormente la gestione del gruppo e di condizionare il rendimento in campo: «Se non accade, diventa complicata la situazione visto che siamo anche reduci da un blocco di mercato. Non vedo l’ora che arrivi chiarezza su questi fronti».

Oddi ha poi rivolto un appello diretto alla società, chiedendo una comunicazione più chiara e trasparente, necessaria per dare serenità allo spogliatoio: «La società deve manifestarsi, deve far capire anche alla squadra quali sono le intenzioni e le prospettive anche dei singoli. Viceversa, è normale che i giocatori pensino anche ad un futuro diverso».

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio, notizie del giorno | LIVE Tempo reale