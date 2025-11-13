 Oddi: «Serve chiarezza dalla società, i rinnovi pesano»
Connect with us

Hanno Detto

Oddi: «Serve chiarezza dalla società, i rinnovi pesano sulla serenità della squadra. Situazione complicata anche per questo motivo»

Hanno Detto

Agresti difende Lotito: «Non capisco questo clima. La Lazio prima di lui non era mica il Real Madrid... Ha anche vinto titoli importanti»

Ex Lazio Hanno Detto

Lazio, Alvaro Gonzalez ricorda: «C’erano tanti calciatori forti, soprattutto a centrocampo, come Ledesma, Matuzalem e Brocchi. La concorrenza era alta»

Hanno Detto

Isaksen si rilancia: «Fisicamente sto molto bene e voglio dare una mano alla Nazionale. Sulla Lazio dico che...»

Hanno Detto

Lazio, Mandas ripercorre la sua esperienza in biancoceleste: «Da terzo a primo in pochi mesi. Sul futuro dico una cosa»

Hanno Detto

Oddi: «Serve chiarezza dalla società, i rinnovi pesano sulla serenità della squadra. Situazione complicata anche per questo motivo»

Lazio news 24

Published

2 giorni ago

on

By

Oddi

Oddi: «Serve chiarezza dalla società, i rinnovi pesano sulla serenità della squadra. Situazione complicata anche per questo motivo»

L’ex calciatore della Lazio, Giancarlo Oddi, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare il momento attuale della squadra biancoceleste, soffermandosi sulle incertezze legate al mercato, ai rinnovi contrattuali e alle prospettive future del club.

Le sue riflessioni toccano temi delicati, che in queste settimane stanno influenzando l’ambiente e l’equilibrio interno al gruppo.

Oddi ha aperto il suo intervento concentrandosi sulla risposta della squadra agli ultimi impegni e sulla professionalità mostrata nonostante le difficoltà: «La Lazio come squadra sta dando quello che può dare. Si sta dando da fare per dare una mano alla società, poi è chiaro che alcune situazioni sono brutte perché creano dei problemi. Ci sono diversi giocatori che dovrebbero rinnovare il contratto e questo può creare dei problemi».

Secondo l’ex difensore, la questione dei contratti in scadenza rappresenta un nodo cruciale per il presente e per il futuro. L’incertezza, unita al recente blocco del mercato, rischia di complicare ulteriormente la gestione del gruppo e di condizionare il rendimento in campo: «Se non accade, diventa complicata la situazione visto che siamo anche reduci da un blocco di mercato. Non vedo l’ora che arrivi chiarezza su questi fronti».

Oddi ha poi rivolto un appello diretto alla società, chiedendo una comunicazione più chiara e trasparente, necessaria per dare serenità allo spogliatoio: «La società deve manifestarsi, deve far capire anche alla squadra quali sono le intenzioni e le prospettive anche dei singoli. Viceversa, è normale che i giocatori pensino anche ad un futuro diverso».

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.