Nuno Tavares manda segnali positivi: così sta convincendo Sarri. Il terzino della Lazio sta rispondendo agli input del tecnico

Nuno Tavares c’è. I segnali che arrivano dal ritiro della Lazio sul terzino portoghese sono incoraggianti e confermano la bontà di un progetto tecnico che Maurizio Sarri sta portando avanti con grande meticolosità. L’ex Arsenal, arrivato a Roma con la fama di talento anárchico, sta proseguendo bene il suo inserimento nei dettami tattici del Comandante, trasformando quella che era un’incognita in una grande opportunità.

Un’eredità offensiva da non sprecare

Il punto di partenza di Nuno Tavares è noto. Sotto la precedente gestione di Baroni, il portoghese godeva di un’enorme libertà in fase offensiva, che gli permetteva di sfruttare la sua incredibile progressione palla al piede. Le sue folate e i suoi cross erano un’arma fondamentale per la squadra, ma spesso lasciavano a desiderare in fase di copertura. Un approccio che, con il ritorno di Sarri, doveva necessariamente cambiare per adattarsi a una filosofia di gioco completamente diversa.

La “cura” Sarri: diventare più difensore

Con Maurizio Sarri, il compito del terzino è differente e più complesso. La difesa deve muoversi come un reparto unico, in perfetta sincronia. Per questo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico sta lavorando intensamente per trasformare Tavares in un “difensore” nel senso più completo del termine. L’obiettivo è trovare il giusto mix tra le sue devastanti folate offensive e i ripiegamenti difensivi, senza snaturarne le qualità ma inserendole in un contesto tattico più equilibrato e rigoroso.

Segnali positivi e fiducia reciproca

Il percorso di crescita è ancora lungo, ma i primi segnali sono assolutamente positivi. Tavares si è messo subito a disposizione, mostrando grande applicazione, e i suoi progressi sono stati evidenti nelle amichevoli estive. Come scrive lo stesso quotidiano, tra il tecnico e il calciatore è scattata una fiducia reciproca sul buon esito di questo lavoro. Un ottimismo che fa ben sperare i tifosi della Lazio, pronti a godersi un giocatore dal potenziale enorme.