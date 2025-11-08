 Nuno Tavares Portogallo, non convocato. Martinez: «Giocatori non idonei»
Nuno Tavares Portogallo, il terzino biancoceleste manca la convocazione con la propria nazionale. Il Ct Martinez in conferenza: «Ci sono giocatori non idonei»

Nuno Tavares
Nuno Tavares

Nuno Tavares Portogallo, il terzino biancoceleste manca la convocazione e il Ct Martinez in conferenza stampa spiega le motivazioni

Nuno Tavares, terzino sinistro della Lazio, è stato escluso dalla convocazione del Portogallo per le sfide contro Irlanda e Armenia a causa di una lesione muscolare di basso grado al soleo sinistro. In conferenza stampa, il commissario tecnico del Portogallo, Roberto Martinez, ha spiegato la situazione degli infortunati e parlato anche della condizione fisica del giocatore biancoceleste, sottolineando l’importanza di trovare soluzioni alternative in vista degli impegni internazionali.

SULLA SITUAZIONE DEGLI INFORTUNATI – «Ci sono giocatori che non sono idonei dal punto di vista medico, come Nuno Mendes o Nuno Tavares, e poi i giocatori che tornano, João Cancelo, João Neves e ora anche Rafael Leão, che sta avendo buoni minuti, e Carlos Forbs».

SULLE SOLUZIONI PER I TERZINI – «Abbiamo due giorni per preparare la partita contro l’Irlanda e quindi dobbiamo trovare soluzioni all’interno del gruppo e utilizzare i giocatori con cui abbiamo già lavorato durante le ultime due fasi, decisivi perché abbiamo già affrontato le due squadre che ora affronteremo. Non c’è un giocatore che sostituisca Nuno Mendes, probabilmente il miglior giocatore del mondo in questo momento».

