Tavares Lazio, il portoghese può partire in estate: la sua condizione fisica è diventata un limite, tutti i dettagli

In casa Lazio continua a tenere banco la situazione legata al futuro di Nuno Tavares, che potrebbe anche lasciare la Capitale in estate

La Lazio sta preparando la prossima sfida di campionato, che sarà in programma domenica alle ore 20:45 contro l’Inter dell’ex Simone Inzaghi. Marco Baroni è ancora alle prese con la situazione legata agli infortunati e sta cercando di capire chi sarà a disposizione per la trasferta di Milano.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport non dovrebbe esserci ancora una volta Nuno Tavares, rimasto fermo ai box dalla gara contro il Bodo Glimt e che sembra non essere in grado di recuperare prima del termine della stagione. Proprio per questo, Lotito e Fabiani stnno già lavorando per il riscatto dall’Arsenal, ma poi si siederanno attorno ad un tavolo ad ascoltare le eventuali offerte che verranno recapitate, con la chiara intenzione di monetizzare quanto più possibile.