Nuno Tavares, un anno di astinenza dagli assist: l'ultima partecipazione al gol con un passaggio decisivo fu contro il Como il 31 ottobre 2024

Pellegrini, svolta nella carriera del terzino biancoceleste! Il difensore lascia l'agenzia di Enzo Raiola per aggregarsi a questa qui! - VIDEO

Lazio, che record! Cinque partite senza sconfitte: solo due club di Serie A hanno fatto meglio! Il dato

Lazio, incubo neopromosse! Un anno senza successi: quelle squadre restano il tallone d’Achille dei biancocelesti

Lazio, ecco le decisioni del Giudice Sportivo: i giocatori sanzionati dopo la sfida contro il Pisa in Serie A!

Tavares
Cm Reggio Emilia 14/09/2025 - campionato di calcio Serie A / Sassuolo-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Nuno Tavares

Nuno Tavares, un anno di astinenza dagli assist: il laterale portoghese non trova un passaggio decisivo in campionato da dodici mesi

È passato esattamente un anno dall’ultimo assist in Serie A di Nuno Tavares, esterno portoghese della Lazio. Era il 31 ottobre 2024, nella gara vinta per 1-5 contro il Como allenato da Cesc Fàbregas, quando l’allora squadra di Marco Baroni dominò al “Sinigaglia” con una prestazione offensiva di alto livello. In quella occasione, il difensore ex Arsenal servì a Pedro il pallone del momentaneo 0-2, una giocata che evidenziava la sua spinta e la sua capacità di inserirsi con tempi perfetti.

Da allora, tuttavia, il rendimento offensivo del portoghese ha conosciuto un’involuzione, complice una serie di infortuni che hanno limitato la sua continuità, soprattutto nella scorsa stagione. Dopo un avvio promettente, Nuno Tavares ha dovuto fare i conti con problemi fisici che ne hanno rallentato la crescita e ne hanno condizionato la presenza in campo.

L’unico assist realizzato dal classe 2000 nell’ultimo anno è arrivato in Europa League, il 23 gennaio 2025, nel successo per 3-0 contro la Real Sociedad, una partita in cui aveva offerto un’ottima prova sulla corsia mancina, abbinando solidità difensiva e spinta costante.

Oggi, Nuno Tavares resta una pedina preziosa per la Lazio di Maurizio Sarri, ma è chiamato a ritrovare quella brillantezza e quella fiducia nei propri mezzi che avevano convinto i biancocelesti a puntare su di lui. La sfida, ora, è tornare a incidere anche in campionato, dove manca il suo contributo da dodici mesi esatti.

Dopo un anno senza assist in Serie A, il laterale portoghese ha l’occasione di voltare pagina e tornare protagonista in una Lazio che, per tornare a lottare in alto, ha bisogno anche delle sue accelerazioni e del suo piede sinistro.

