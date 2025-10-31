Calciomercato Lazio, capolinea per Tavares? Spunta fuori una nuova indiscrezione in ottica mercato - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Sarri chiede rinforzi in difesa, Tavares verso l’addio

Il calciomercato Lazio invernale si preannuncia movimentato, con Maurizio Sarri pronto a chiedere nuovi innesti per rinforzare la squadra in vista della seconda parte di stagione. L’obiettivo principale del tecnico toscano è un nuovo terzino sinistro, un profilo capace di garantire qualità e affidabilità sulle corsie, ma per poter intervenire sul mercato la società dovrà prima sbloccare alcune operazioni in uscita.

Il nome più caldo in questo senso è quello di Nuno Tavares, che potrebbe lasciare la capitale già a gennaio. Il portoghese, arrivato con grandi aspettative dopo la buona stagione precedente, non ha convinto pienamente Sarri, che avrebbe espresso il desiderio di cambiare interprete in quella zona del campo. La cessione di Tavares è dunque una condizione necessaria per aprire le porte a un nuovo arrivo.

Il calciomercato Lazio dovrà però fare i conti anche con la situazione economica. Il club biancoceleste ha bisogno di liquidità e dovrà alleggerire il cosiddetto “costo del lavoro allargato” entro il 30 marzo. Tavares percepisce infatti 4,1 milioni lordi a stagione (2,2 netti), una cifra importante che grava sul bilancio. Solo Hysaj (5,2 milioni lordi), Romagnoli e Zaccagni (5,6 lordi) guadagnano più di lui.

Un ulteriore ostacolo è rappresentato dalla clausola che garantisce all’Arsenal il 40% sulla futura rivendita del giocatore, riducendo quindi i margini di guadagno per la Lazio in caso di cessione. Le cifre in ballo saranno molto lontane dai 50 milioni che un tempo venivano richiesti da club come Chelsea, Inter, Milan e Juventus, dopo la sua annata da otto assist.

Nel frattempo, il reparto scouting del club è già al lavoro per individuare il sostituto ideale. Tra i profili seguiti nel calciomercato Lazio figura Fabiano Parisi, esterno sinistro già seguito in passato e considerato un vecchio pallino di Sarri. L’attuale terzino dell’Empoli (ma in orbita Fiorentina) rappresenta un’opzione concreta e sostenibile, grazie alla giovane età e al costo contenuto.

Il calciomercato Lazio di gennaio, dunque, ruoterà intorno a una priorità chiara: sistemare la fascia sinistra, trovando l’equilibrio tra esigenze tecniche e sostenibilità economica. Sarri attende risposte dalla dirigenza, mentre i tifosi sognano un colpo che possa dare nuova linfa alla rincorsa europea dei biancocelesti.

