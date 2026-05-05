Hanno Detto
Noslin, il messaggio ai tifosi: «Vi ringrazio, ora vinciamo la Coppa Italia!»
Tijjani Noslin, attaccante della Lazio, cambia tutto contro la Cremonese e ora carica l’ambiente biancoceleste verso il doppio incrocio con l’Inter
La Lazio trova una vittoria pesantissima contro la Cremonese e uno dei grandi protagonisti della serata è senza dubbio Tijjani Noslin, attaccante entrato nella ripresa al posto di Daniel Maldini. Una mossa che ha cambiato volto alla partita, perché l’olandese ha portato energia, profondità e soprattutto concretezza negli ultimi metri, diventando decisivo nel momento più delicato della gara.
Il suo impatto è stato immediato e determinante. Prima l’assist per Gustav Isaksen, esterno offensivo danese, poi la rete personale che ha completato la rimonta e consegnato alla squadra di Maurizio Sarri tre punti di enorme peso in questa fase della stagione. Una prestazione totale, premiata anche con il riconoscimento di MVP a fine partita. Noslin ha poi voluto mandare un messaggio diretto ai tifosi della Lazio, caricando l’ambiente in vista dei prossimi impegni. Le sue parole:
«Grazie tifosi della Lazio. Tre punti, ora pensiamo a sabato, alle due sfide contro l’Inter e vinciamo la Coppa Italia. Dai andiamo ragazzi!».
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