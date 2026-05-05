Biglietti finale Coppa Italia, inizia l’assalto dei tifosi: Lazio Inter verso il tutto esaurito

Biglietti finale Coppa Italia, la vendita libera per la sfida tra Lazio e Inter ha fatto registrare subito numeri altissimi: oltre 50mila persone in coda!

È partita alle 12:00 di oggi la vendita libera degli ultimi biglietti rimasti per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in programma mercoledì 13 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Un appuntamento molto atteso dai tifosi biancocelesti e nerazzurri, con l’impianto capitolino che viaggia ormai verso il tutto esaurito.

Secondo quanto emerso nelle prime ore di vendita, nonostante siano rimasti soprattutto tagliandi dal costo più elevato, l’interesse del pubblico resta altissimo. Tantissimi sostenitori delle due squadre si sono collegati al portale ufficiale nella speranza di riuscire ad acquistare un posto per una delle partite più importanti della stagione.

Ultimissime Lazio LIVE: i voti dei quotidiani sulla sfida di ieri, la reazione di Provstgaard e molto altro!

Biglietti finale Coppa Italia, oltre 50mila persone in coda

Il dato più significativo riguarda la coda virtuale formatasi nel giro di pochi minuti dall’apertura della vendita libera. Al momento risultano infatti oltre 50mila persone in attesa sul portale dedicato alla vendita dei biglietti finale Coppa Italia, a fronte di una disponibilità reale decisamente inferiore rispetto al numero di utenti collegati.

Una corsa al tagliando che conferma il grande richiamo della sfida tra Lazio e Inter. Le due tifoserie hanno risposto presente anche in questa fase conclusiva della vendita, dopo le precedenti finestre di prelazione riservate agli abbonati. Proprio durante quelle fasi erano già stati acquistati moltissimi posti, riducendo sensibilmente la disponibilità per la vendita libera.

Biglietti finale Coppa Italia, Olimpico pronto al pienone

La finale tra la squadra di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, e l’Inter di Cristian Chivu si giocherà in un clima da grande evento. Lo Stadio Olimpico si prepara ad accogliere un pubblico numeroso, con i settori destinati alle due tifoserie sempre più vicini alla completa occupazione.

Il dato delle code online racconta non solo l’attesa per la partita, ma anche la difficoltà di trovare ancora un biglietto disponibile. Molti tifosi sono rimasti collegati sin dai primi minuti, consapevoli che gli ultimi tagliandi avrebbero potuto esaurirsi rapidamente.

Biglietti finale Coppa Italia, cresce l’attesa per Lazio Inter

La sfida del 13 maggio rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della stagione italiana. Per la Lazio sarà l’occasione per provare a conquistare un trofeo davanti al proprio pubblico cittadino, mentre l’Inter cercherà di confermare il proprio peso nelle competizioni nazionali.

La vendita libera degli ultimi posti conferma il fascino della finale e la voglia dei tifosi di esserci. Con oltre 50mila utenti in coda e pochi biglietti ancora disponibili, l’Olimpico si avvicina rapidamente al sold out.