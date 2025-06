Nazionale, l'ex Lazio Veron: «Mancini? Non so se sia la persona giusta...»

L’ex centrocampista della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul delicato momento della Nazionale italiana

Sebastian Veron ha parlato a margine della Milano Football Week.

LE PAROLE – Mancini per risollevare la Nazionale? Non so, è difficile dire se sia la persona giusta. Lo ha fatto, credo anche bene, dopo Roberto c’è stata un po’ di fatica in Nazionale ma è uno che conosce il lavoro perché essere allenatore di una Nazionale è molto diverso dall’essere allenatore di una squadra di giocatori che hai tutte le settimane, tutti i giorni. Quindi ha il polso e penso che una seconda tappa non sarebbe male, chiaro che dipenderà da lui.