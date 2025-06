Nazionale, Sacchi è sicuro: «Se non siamo andati due volte ai Mondiali la colpa non è solo dell'allenatore...»

L’ex ct della Nazionale ha rilasciato delle dichiarazioni in virtù di quella che è stata la sconfitta dell’Italia contro la Norvegia

Arrigo Sacchi ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport.

LE PAROLE – A Oslo però ha presentato una squadra senza carattere, senza grinta, molle, apatica, senza idee. Ma resto convinto che in Italia si debba fare un salto culturale per avere una Nazionale di alto livello. Se non siamo andati per due volte consecutive al Mondiale e adesso rischiamo di non andarci per la terza volta, ci saranno ragioni profonde, no? Sempre responsabilità dei commissari tecnici, o forse bisogna rivedere qualcosa nell’organizzazione generale del calcio italiano?