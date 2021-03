Nazionale, da domani Barella, Bastoni e Sensi in gruppo. Le ultime

Da domani alla Nazionale a Parma si uniranno Barella, Bastoni e Sensi. I due giocatori erano stati bloccati dalla Asl di Milano

Alla fine Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Stefano Sensi si aggregheranno normalmente al gruppo dell’Italia per le gare di qualificazione ai Mondiali 2022.

Come riporta Sky Sport i tre giocatori arriveranno domani nel ritiro azzurro in vista del match dell’Irlanda del Nord e potranno aggregarsi subito al gruppo. I tre erano stati bloccati dalla Asl di Milano a causa delle positività in casa Inter.