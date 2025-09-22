Italia, Gravina: «Questa nuova spinta, questo ritrovare un clima più sereno attorno alla squadra, ha aiutato»

Italia, Gravina sicuro: «Questa nuova spinta, questo ritrovare un clima più sereno attorno alla squadra, ha aiutato». Le sue parole

A margine della cerimonia di consegna del Premio Prisco, il presidente della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), Gabriele Gravina, ha commentato il clima positivo che si respira attorno alla Nazionale italiana di calcio dopo l’arrivo del nuovo commissario tecnico Gennaro Gattuso.

L’ex centrocampista del Milan e campione del mondo 2006, noto per il suo temperamento grintoso e la leadership in campo, ha assunto la guida tecnica degli Azzurri in un momento delicato, segnato da risultati altalenanti e da un ambiente appesantito dalle critiche.

Gravina, parlando ai giornalisti presenti, ha sottolineato come l’arrivo di Gattuso abbia rappresentato una scossa decisiva: “C’è stata la consapevolezza di un momento di grande difficoltà nel calcio praticato dalla nostra Nazionale e un sussulto d’orgoglio da parte di tutto l’ambiente. Questa nuova spinta, questo ritrovare un clima più sereno attorno alla squadra, ha aiutato. I risultati poi fanno il resto”, ha dichiarato il presidente, citato dall’ANSA.

Un cambio di rotta per gli Azzurri

L’ingaggio di Gattuso ha portato non solo un rinnovato entusiasmo tra i tifosi, ma anche un approccio più diretto e motivazionale nello spogliatoio. La sua esperienza da allenatore – maturata in Serie A con Milan, Napoli e Fiorentina – e la sua capacità di trasmettere determinazione sembrano aver già inciso sul rendimento della squadra.

Secondo Gravina, il merito di questo cambio di passo non è solo tecnico, ma anche psicologico: “Ritrovare serenità è fondamentale per affrontare le sfide future con la giusta mentalità”.

Obiettivi e prospettive

Con le qualificazioni ai prossimi tornei internazionali alle porte, la Nazionale punta a consolidare i progressi mostrati nelle ultime uscite. L’obiettivo dichiarato è tornare protagonista nelle competizioni europee e mondiali, riportando l’Italia ai vertici del calcio internazionale.

Il sostegno della FIGC e l’unità dell’ambiente calcistico saranno determinanti per dare continuità a questo momento positivo. Come ha ribadito Gravina, “i risultati aiutano a cementare fiducia e coesione, ma è la mentalità a fare la differenza nel lungo periodo”.

Con Gattuso in panchina e un gruppo deciso a riscattarsi, gli Azzurri sembrano pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro storia.