Nazionale, Graziani: «Mancini alternerà Immobile e Belotti…»

Ciccio Graziani ha parlato delle scelte del CT Mancini

Ciccio Graziani, ex attaccante ed ora opinionista, è intervenuto ai microfoni di okcalciomercato.it per parlare delle scelte di Roberto Mancini. Ecco le parole del classe ’52 di Subiaco.

L’ATTACCO DELL’ITALIA – «Mancini lo ha già detto: farà giocare una volta uno e una volta l’altro. Due punte insieme il selezionatore non le vede, oramai ci siamo abituati. Non c’è verso di vederli giocare insieme se non in casi straordinari. Personalmente non so chi giocherà: forse prima Belotti e poi Immobile».