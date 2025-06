Nazionale, tutti gli aggiornamenti sul futuro CT della nazionale! Ecco le novità di oggi sul prossimo tecnico azzurro

Nazionale, le novità di oggi circa il cambio in panchina della Nazionale in vista della prossima sfida di qualificazione al Mondiale

Nella notte appena trascorsa sono emerse alcune novità su quello che sarà il prossimo allenatore della Nazionale Italiana. Infatti, stando a quanto scritto dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà su X ci sarebbe stata una telefonata di un’ora tra Ranieri e Gravina. Le parole: del grande conoscitore della Serie A:

«Ranieri Gravina: telefonata di un’ora, pressing continuo, le incertezze di Sir Claudio non sono più un muro. Cautela ma discorso in piedi, mai tramontato e in attesa di una decisione definitiva. Gravina ha cercato Ranieri come primissimo nome: ci sarà un contatto con i #Friedkin. per la Nazionale non sarebbe un problema garantirgli il doppio ruolo, tutelando impegno con la #Roma. La #Fiorentina resta aggrappata a #Pioli».