Natale Lazio, la vittoria contro il Parma da morale in vista della cena della squadra di questa sera: svelata la location, poi il focus tornerà al campionato

Natale Lazio, tra entusiasmo e programmazione: dopo il successo di Parma arriva la cena natalizia e poi testa alla Cremonese

Il super gol di Tijjani Noslin, attaccante olandese classe 1999 dotato di grande rapidità e capacità di attaccare la profondità, realizzato allo stadio Tardini, ha regalato alla Lazio una vittoria pesantissima. Tre punti preziosi in classifica, arrivati al termine di una gara complessa e ricca di insidie, che hanno permesso all’ambiente biancoceleste di respirare entusiasmo e serenità in vista delle festività natalizie.

Il successo in Emilia ha certificato la solidità mentale della squadra, capace di imporsi nonostante un grado di difficoltà molto elevato e una prestazione combattuta fino all’ultimo minuto. Un risultato che ha rafforzato il morale del gruppo e che consente allo staff tecnico di lavorare con maggiore tranquillità in una fase cruciale della stagione.

Questa sera la squadra si ritroverà a Spazio Novecento, all’Eur, per il tradizionale appuntamento della cena natalizia. Saranno assenti Boulaye Dia, attaccante senegalese classe 1996, e Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano del 2001, entrambi partiti per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali in vista della Coppa d’Africa. Per il resto, il gruppo sarà al completo, pronto a condividere un momento di convivialità utile anche a rafforzare lo spirito di squadra.

La serata rappresenterà però soltanto una breve parentesi. Da domani, infatti, la Lazio tornerà immediatamente a concentrarsi sul campionato. Scatterà la preparazione in vista della sfida contro la Cremonese allenata da Davide Nicola, tecnico esperto e noto per la sua capacità di dare identità e compattezza alle proprie squadre. Il match dell’Olimpico sarà l’ultimo impegno casalingo dell’anno solare, un appuntamento che i biancocelesti vorranno onorare per chiudere il 2025 davanti al proprio pubblico con un’altra prestazione convincente.