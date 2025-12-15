News
Natale Lazio, la vittoria contro il Parma da morale in vista della cena della squadra di questa sera: svelata la location, poi il focus tornerà al campionato
Natale Lazio, tra entusiasmo e programmazione: dopo il successo di Parma arriva la cena natalizia e poi testa alla Cremonese
Il super gol di Tijjani Noslin, attaccante olandese classe 1999 dotato di grande rapidità e capacità di attaccare la profondità, realizzato allo stadio Tardini, ha regalato alla Lazio una vittoria pesantissima. Tre punti preziosi in classifica, arrivati al termine di una gara complessa e ricca di insidie, che hanno permesso all’ambiente biancoceleste di respirare entusiasmo e serenità in vista delle festività natalizie.
Il successo in Emilia ha certificato la solidità mentale della squadra, capace di imporsi nonostante un grado di difficoltà molto elevato e una prestazione combattuta fino all’ultimo minuto. Un risultato che ha rafforzato il morale del gruppo e che consente allo staff tecnico di lavorare con maggiore tranquillità in una fase cruciale della stagione.
Questa sera la squadra si ritroverà a Spazio Novecento, all’Eur, per il tradizionale appuntamento della cena natalizia. Saranno assenti Boulaye Dia, attaccante senegalese classe 1996, e Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano del 2001, entrambi partiti per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali in vista della Coppa d’Africa. Per il resto, il gruppo sarà al completo, pronto a condividere un momento di convivialità utile anche a rafforzare lo spirito di squadra.
La serata rappresenterà però soltanto una breve parentesi. Da domani, infatti, la Lazio tornerà immediatamente a concentrarsi sul campionato. Scatterà la preparazione in vista della sfida contro la Cremonese allenata da Davide Nicola, tecnico esperto e noto per la sua capacità di dare identità e compattezza alle proprie squadre. Il match dell’Olimpico sarà l’ultimo impegno casalingo dell’anno solare, un appuntamento che i biancocelesti vorranno onorare per chiudere il 2025 davanti al proprio pubblico con un’altra prestazione convincente.
News
Calciomercato Lazio, Sarri chiede qualità: Raspadori è il primo nome sulla lista biancoceleste, ma è legato ad un’uscita. Insigne attende sullo sfondo
Calciomercato Lazio, il piano offensivo prende forma: Raspadori legato all’uscita di quel giocatore, Insigne opzione di esperienza La Lazio guarda...
Natale Lazio, la vittoria contro il Parma da morale in vista della cena della squadra di questa sera: svelata la location, poi il focus tornerà al campionato
Natale Lazio, tra entusiasmo e programmazione: dopo il successo di Parma arriva la cena natalizia e poi testa alla Cremonese...
Calciomercato Lazio, Noslin segna e si toglie dal mercato? Clamoroso colpo di scena nei piani dei biancocelesti: ora l’olandese può rientrare nei piani di Sarri
Calciomercato Lazio, cambiano i piani dei biancocelesti? Noslin ritrova spazio e fiducia: numeri, rendimento e un ruolo sempre più decisivo...
video
Lazio Juve, Marchisio analizza: «Serie A? Negli anni si sta riequilibrando a un livello medio, non più alto. Tudor? Bisogna dargli fiducia» – VIDEO
Marchisio si è raccontato a Torino in occasione dell’evento Rigenerate Care, condividendo pensieri e riflessioni da ex centrocampista bianconero Claudio...