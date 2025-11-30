Cena di Natale Lazio, svelata la data: ecco quando festeggeranno i biancocelesti! Ancora top secret la location

Cena di Natale Lazio: Sarri aspetta i “regali” di mercato, intanto il club prepara le festività! Svelata la data, rest ancora top secret la location

Mancano ancora 26 giorni a Natale, ma in casa Lazio l’atmosfera delle feste ha già iniziato a farsi sentire. Maurizio Sarri, in attesa dei rinforzi richiesti per il mercato di gennaio, ha idealmente già scritto la sua “letterina”, mentre la società si muove per organizzare il tradizionale appuntamento natalizio del club.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la cena di Natale della Lazio è stata fissata per lunedì 15 dicembre, anche se la location resta al momento riservata. Negli ultimi anni l’evento si era svolto nella zona dell’EUR, tra Spazio Novecento e il Museo della Civiltà Romana, ma per questa edizione la società non ha ancora svelato il luogo scelto.

La serata arriva in un momento particolare della stagione: appena due giorni prima, la squadra di Sarri sarà impegnata in trasferta contro il Parma in campionato. La speranza, in casa biancoceleste, è quella di presentarsi alla cena non solo per celebrare le festività, ma anche per festeggiare un risultato positivo utile a risalire la classifica.

Un altro Natale, un’altra occasione per riunire squadra, staff e dirigenza, in un clima che la Lazio vuole mantenere sereno mentre si avvicina un mercato che si preannuncia decisivo per il prosieguo della stagione.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio, notizie del giorno | LIVE Tempo reale