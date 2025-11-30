 Cena di Natale Lazio, svelata la data dei festeggementi!
Connect with us

News

Cena di Natale Lazio, svelata la data: ecco quando festeggeranno i biancocelesti! Ancora top secret la location

News

Milan Lazio, arriva la posizione ufficiale dell’AIA: scelta corretta in campo? Bocciato il VAR Di Paolo, questa la decisione finale su Collu!

News

Moviola Milan Lazio, polemiche senza fine: i quotidiani criticano Collu, ma con toni diversi! C'è anche chi promuove la direzione gara dell'arbitro

News

Moviola Milan Lazio, tocco di mano di Pavlovic e il fallo di Marusic: il caso nei minuti di recupero! L'analisi dell'episodio che ha acceso il match

News Settore giovanile

Atalanta Lazio Primavera, crisi senza fine per i biancocelesti di Punzi: terza sconfitta consecutiva nel match della tredicesima giornata e rischio playout

News

Cena di Natale Lazio, svelata la data: ecco quando festeggeranno i biancocelesti! Ancora top secret la location

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

lotito cena natale
@sslazio

Cena di Natale Lazio: Sarri aspetta i “regali” di mercato, intanto il club prepara le festività! Svelata la data, rest ancora top secret la location

Mancano ancora 26 giorni a Natale, ma in casa Lazio l’atmosfera delle feste ha già iniziato a farsi sentire. Maurizio Sarri, in attesa dei rinforzi richiesti per il mercato di gennaio, ha idealmente già scritto la sua “letterina”, mentre la società si muove per organizzare il tradizionale appuntamento natalizio del club.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la cena di Natale della Lazio è stata fissata per lunedì 15 dicembre, anche se la location resta al momento riservata. Negli ultimi anni l’evento si era svolto nella zona dell’EUR, tra Spazio Novecento e il Museo della Civiltà Romana, ma per questa edizione la società non ha ancora svelato il luogo scelto.

La serata arriva in un momento particolare della stagione: appena due giorni prima, la squadra di Sarri sarà impegnata in trasferta contro il Parma in campionato. La speranza, in casa biancoceleste, è quella di presentarsi alla cena non solo per celebrare le festività, ma anche per festeggiare un risultato positivo utile a risalire la classifica.

Un altro Natale, un’altra occasione per riunire squadra, staff e dirigenza, in un clima che la Lazio vuole mantenere sereno mentre si avvicina un mercato che si preannuncia decisivo per il prosieguo della stagione.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.