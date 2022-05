Napoli-Mertens, stallo sul rinnovo: Lazio pronta ad inserirsi

Il Napoli deve ancora trovare l’accordo con Dries Mertens per il rinnovo del contratto: Sarri e la Lazio restano alla finestra

Il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli resta in stallo. Come riferisce Il Tempo oggi in edicola, De Laurentiis deve ancora incontrare il calciatore per cercare di definire un accordo, anche se arrivare ad una soluzione non sarà semplice.

Alla finestra resta la Lazio, pronta ad utilizzare la carta Sarri per convincere il belga ad approdare a Formello. La pista è da monitorare con attenzione.