Muriqi, che follia! Scarpata in faccia a un avversario e rosso diretto – VIDEO

Muriqi, che follia! Scarpata in faccia a un avversario e rosso diretto per l’ex attaccante della Lazio che comincia malissimo la sua stagione

Un inizio di stagione da incubo, destinato a lasciare strascichi pesanti. La nuova annata di Vedat Muriqi comincia nel modo più drammatico possibile, in una serata che va ben oltre la pesante sconfitta per 3-0 del suo Maiorca contro il Barcellona. L’attaccante kosovaro ex Lazio, infatti, non solo ha dovuto assistere impotente al crollo della sua squadra, ma ora rischia di dover affrontare una lunga squalifica che potrebbe condizionare le prossime settimane.

La sua partita è terminata già nella prima frazione di gioco, in un contesto già ampiamente compromesso. Con il Maiorca sotto di due reti e ridotto in dieci uomini per il doppio giallo a Morlanes, Muriqi si è reso protagonista di un episodio tanto ingenuo quanto pericoloso. Nel tentativo di contendere un pallone, l’attaccante si è lanciato in un intervento a gamba alta, in netto ritardo, che lo ha portato a colpire con lo scarpino il volto del portiere blaugrana Joan Garcia.

Un’entrata scomposta e pericolosa, che ha fatto temere per la salute dell’estremo difensore del Barça e che è costata all’attaccante l’inevitabile cartellino rosso, lasciando la sua squadra in nove uomini. Sebbene il fallo sia apparso a tutti come totalmente involontario, dettato più dalla foga che dalla cattiveria, la sua dinamica è stata tanto sconsiderata quanto evitabile.

Ora, al di là del danno immediato per la squadra, Muriqi attende con apprensione il verdetto del giudice sportivo. Il gesto, per la sua potenziale pericolosità, potrebbe essere sanzionato con una pesante squalifica, minacciando di iniziare la sua stagione non sul campo, ma con una lunga e forzata assenza.