Muller Lazio, l'attaccante rompe il silenzio sul futuro: «Ho delle idee per la testa...»

L’attaccante del Bayern Monaco ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha parlato anche di quello che potrebbe essere il futuro

L’attaccante del Bayern Monaco, Thomas Muller, finito nel mirino anche della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro ai microfoni di Sky Sport DE.

LE PAROLE – Non lo so ancora. Al momento non c’è niente di concreto, ma ovviamente ho delle idee. Rendiamo le cose emozionanti. Non ho una strategia definita, non sono mai stato il tipo che dice: ‘Questa è la mia unica idea e farò così’. Sono molto aperto mentalmente. Ho intenzione, una volta finito di giocare a calcio, di cercare di capire se c’è qualcosa che mi manca. Non c’è un singolo desiderio o un singolo sogno.