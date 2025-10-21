Mudingayi rivela: «Mi avevano parlato male dell'ambiente Lazio e temevo che avrei avuto problemi per questa cosa e invece...»

Mudingayi si racconta alla Gazzetta dello Sport e rivela un retroscecna riguardante il suo arrivo alla Lazio. Le parole dell’ex centrocampista

L’ex centrocampista della Lazio, Gaby Mudingayi, ha rilasciato un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, in cui ha ripercorso alcuni momenti significativi della sua carriera biancoceleste. Tra i temi trattati dal giocatore, Mudingayi ha ricordato il suo arrivo nella capitale e il calore dei tifosi, le difficoltà a cui è andato incontro durante la sua carriera, nonché alcuni episodi curiosi che hanno caratterizzato la sua permanenza alla Lazio.

SULL’ARRIVO A ROMA – «Mi avevano parlato male dell’ambiente biancoceleste e temevano che avrei avuto problemi per il colore della pelle. Invece mi sono trovato benissimo, i tifosi mi dedicarono anche un coro: ‘oh oh oh Gaby Mudingayi, Gaby Mudingayi, Gaby Mudingayi, oh oh oh’».

L’INFORTUNIO CON CANNAVARO – «Mi fratturò la tibia e non prese neanche il giallo. Si scusò, mi strinse la mano, ma non potevo credere che non fossero stati presi provvedimenti».

LO SCHERZO DI DI CANIO – «Una sera Di Canio organizzò una cena che comprendeva i nuovi acquisti. Io ho paura dei cani e lui aveva un rottweiler. Varco la porta d’ingresso, Paolo arriva da dietro, mi stringe e fa finta di abbaiare. Urlai ‘Mi ha morso il cane’, saltai quasi piangendo. Era uno scherzo finito male, almeno per me: stiramento, fuori un mese. Fui costretto a saltare un derby per colpa di un cane: il giorno dopo simulai un infortunio su consiglio del fisioterapista».