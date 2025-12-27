Hanno Detto
Moviola Udinese Lazio, Hernanes attacca il VAR: «Il regolamento va cambiato, così non si può, non si può trarre questo vantaggio. Sarebbe successo questo»
Moviola Udinese Lazio, Hernanes attacca il VAR: le parole dell’ex centrocampista biancoceleste al termine del match della 17a giornata
Dubbi sulla decisione finale del VAR nel finale di Udinese Lazio, con la rete del pareggio segnata da Davis che ha fatto esplodere le polemiche. La Lazio subisce il gol nei secondi conclusivi di gara, ma l’episodio è destinato a far discutere a lungo: il controllo con il braccio dell’attaccante friulano, secondo molti osservatori, avrebbe dovuto portare all’annullamento della rete.
Negli studi di DAZN, a esporsi con decisione è stato Hernanes, ex centrocampista brasiliano e simbolo del passato biancoceleste, oggi opinionista. Il “Profeta” non ha nascosto la propria irritazione, puntando il dito non solo contro la decisione arbitrale, ma soprattutto contro un regolamento che, a suo giudizio, lascia troppo spazio all’interpretazione.
Secondo Hernanes, la dinamica dell’azione è chiara: il tocco di mano ha consentito a Davis di ottenere un vantaggio determinante nel controllo del pallone, rendendo di fatto irregolare tutta l’azione successiva. Un concetto che va oltre i secondi trascorsi prima della conclusione e che chiama in causa la logica stessa delle regole.
IL COMMENTO DI HERNANES – «Il regolamento va cambiato, alcune imprecisioni non si possono vedere. Sul tocco di Davis di mano un giocatore non può segnare anche se segna dopo dieci secondi. Un attaccante non può avere un vantaggio del genere, se non prende il pallone col braccio non prende il controllo della palla».
