Moviola Sassuolo Lazio, Tremolada insufficiente per i giornali: «Non ne azzecca una». L’analisi sulla prestazione dell’arbitro

La direzione di gara di Paride Tremolada in Sassuolo Lazio finisce al centro delle critiche, con una prestazione ampiamente insufficiente che ha raccolto unanimi bocciature da parte di tutti i principali quotidiani sportivi. L’arbitro non ha mai dato l’impressione di avere in pugno la partita, mostrandosi spesso incerto e poco coerente nelle decisioni.

La sua conduzione è stata caratterizzata da una serie di fischi sbagliati o in ritardo, che hanno spezzettato il gioco e generato frustrazione in campo, contribuendo a un clima di nervosismo generale. A questo si aggiunge una gestione dei cartellini decisamente discutibile, con interventi al limite non sanzionati e ammonizioni apparse talvolta fiscali in altre circostanze, mancando di uniformità di giudizio.

CORRIERE DELLO SPORT – 5: “Un passo (deciso) indietro per Tremolada: zero accettazione in campo, fischi sbagliati e in ritardo, il rosso per Vranckx lo testimonia, poca lucidità, anche sulla gestione del recupero (ci stava almeno un minuto in più)”.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – 5: “Il cartellino rosso diretto a Vranckx per un pestone a Rovella al 23’ p.t. diventa giallo dopo il richiamo dal Var: rivista l’azione, il colpo “imprudente” era al piede non sulla tibia. Ombre su varie decisioni. Regolare il gol: Fadera tenuto in gioco da Zaccagni. Sbagliata la gestione del recupero finale: angolo non battuto. Dubbi sulla trattenuta in area di Thorstvedt su Provedel”.

TUTTOSPORT – 5,5.

IL MESSAGGERO – 5: “Non ne azzecca una, nemmeno i minuti di recupero del secondo tempo: solo cinque a fronte di interruzioni continue dei giocatori del Sassuolo dopo l’1-0. Scambia anche un pestone per gioco violento”.