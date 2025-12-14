Moviola Parma Lazio, la direzione gara di Marchetti fa discutere! Un importante quotidiano sportivo si promuove l’arbitro del match: ecco i giudizi

La direzione di Matteo Marchetti in Parma Lazio è finita al centro delle polemiche. Il fischietto di Ostia Lido, recentemente promosso arbitro internazionale, ha gestito il match con evidente difficoltà e un eccesso di severità, senza incidere sul risultato finale ma lasciando una lunga scia di discussioni. Una prestazione che, paradossalmente, ha contribuito a rendere ancora più epica la vittoria dei biancocelesti.

L’espulsione di Mattia Zaccagni al 42’ è apparsa eccessiva. In presa diretta il contrasto poteva sembrare violento, ma le immagini chiariscono come il capitano della Lazio, pur entrando con la gamba alta, sfiori soltanto l’avversario, spostandogli il parastinchi senza un impatto diretto. Un intervento rischioso, sì, ma più da ammonizione che da rosso.

L’errore più grave arriva però con l’allontanamento di Toma Basic per “condotta violenta”. Il centrocampista croato reagisce a una spallata con un contatto fisico analogo, senza gomiti o pugni: le riprese da dietro lo confermano. In questo caso Marchetti sembra decidere “a sensazione”, estraendo un rosso affrettato laddove avrebbe potuto lasciar correre o, al massimo, ammonire per condotta antisportiva.

Il giudizio dei quotidiani è quasi unanime e severo.

Gazzetta dello Sport (4): «Non c’era l’espulsione a Zaccagni… Poteva essere solo da giallo. Giusto invece il rosso a Basic».

Corriere dello Sport (5): «Non sufficiente la partita di Marchetti… troppo nervosismo in campo».

Il Messaggero (4): «Fallo di Zaccagni imprudente ma da giallo… anche per Basic altro giallo diventato rosso».

La Repubblica (4).

Tuttosport fa eccezione con un 6,5, ritenendo corrette le decisioni prese in presa diretta: «Tiene sotto controllo la partita e decide le due espulsioni in presa diretta».

Una prova, dunque, ampiamente bocciata dalla critica. E se il risultato non ne ha risentito, la sensazione è che la gara avrebbe meritato una gestione più equilibrata e meno punitiva.