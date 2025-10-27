Moviola Lazio Juve, gestione arbitrale deludente di Colombo! Giudizi duri e univoci sulla prestazione di direttore di gara e assistenti da parte dei quotidiani

Moviola Lazio Juve, Colombo delude tutti i quotidiani. Tanti errori da ambo le parti e il giudizi alla direzione gara disastrosi

La partita tra Lazio e Juventus ha visto la direzione arbitrale di Andrea Colombo al centro delle polemiche. Nonostante la sfida fosse di grande importanza, il fischietto comasco ha mostrato diverse incertezze, lasciando più di qualche dubbio sulle sue decisioni in momenti cruciali del match. Le critiche sono piovute da più parti, con molti che hanno evidenziato errori evidenti che hanno influito sull’andamento della partita.

Gli episodi contestati sono stati diversi, e tra i più gravi spiccano il mancato giallo a Locatelli per un’entrata su Gustav Isaksen, il fallo su Guendouzi, che avrebbe dovuto portare alla seconda ammonizione per McKennie, e il possibile rigore non assegnato alla Juventus per un contatto in area tra Mario Gila e Francisco Conceicao. Questi episodi, insieme ad altri errori gestionali, hanno portato a un giudizio severo sull’arbitraggio, che è stato ampiamente criticato nelle pagelle dei quotidiani sportivi.

Corriere dello Sport ha assegnato a Colombo un 5, criticando la sua gestione disciplinare: “Manca un possibile secondo giallo per McKennie, manca un possibile rigore per la Juve, e la gestione disciplinare è assolutamente insufficiente, con benefici anche per Locatelli, graziato nel primo tempo.”

La Gazzetta dello Sport è stata ancora più severa, con un punteggio di 4,5, evidenziando i gravi errori, soprattutto nel secondo tempo: “Al 56′ manca il secondo giallo a McKennie per una spallata evidente a Guendouzi, e quattro minuti dopo manca un rigore per la Juventus. Il contatto in area c’era, ma il VAR non è intervenuto.”

Altri quotidiani, come Tuttosport e La Stampa, hanno dato a Colombo un punteggio di 5, mentre Il Tempo e Il Resto del Carlino hanno assegnato 4,5, sottolineando una direzione di gara che ha lasciato più di qualche perplessità.

In sintesi, il giudizio generale su Colombo è stato negativo, con molti che ritengono che la sua gestione della partita sia stata decisamente insufficiente, influenzando il risultato finale della sfida.